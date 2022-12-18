سرايا القدس- كتيبة نابلس تعلن الجهوزية التامة للتصدي لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين

نابلس/سما/

أعلنت سرايا القدس- كتيبة نابلس مساء اليوم الأربعاء، عن الجهوزية التامة للتصدي لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، بعد إعلان نيتهم اقتحام مدينة نابلس لأداء صلواتهم التلمودية في قبر يوسف.

وقالت سرايا القدس في بلاغ عسكري: ما زال الاحتلال المجرم وقطعان المستوطنين يواصلون إرهابهم وإجرامهم بحق أبناء شعبنا ومقدساتنا واستهداف مقاومي شعبنا في كل مكان في محاولة لإخماد وهج الانتفاضة المسلحة الباسلة.

وأضافت: "نحن أمام إعلان العدو وقطعان المستوطنين نيتهم اقتحام مدينة نابلس لأداء صلواتهم التلمودية في قبر يوسف نؤكد أن سرايا القدس المظفرة بكتيبتها في نابلس ومعها كل مقاومي شعبنا الأبطال من كل الأجنحة العسكرية: كتيبة بلاطة وعرين الأسود سدًا منيعاً عصيآ على الانكسار.

وأكدت أن كل محاولات الاحتلال التي يهدف منها إنهاء المقاومة في مدينة نابلس وفي الضفة سوف تسقط وتتهاوى أمام ضربات المجاهدين في كل مكان.

وتابعت: "إننا في كتيبة نابلس نعلن الجهوزية التامة للتصدي لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، ولن نتخلى ولن نتراجع عن دورنا وجهادنا المقدس في مقاومة الاحتلال رغم قلة الإمكان، ولن يثنينا إرهاب العدو وإجرامه عن مواصلة الطريق حتى النصر.

ووجهت التحية والإجلال والإكبار لشهداء شعبنا الأبرار ولأسرانا الأحرار، وأكدت لهم أن جريمة إعدام الأسير القائد الشهيد ناصر أبو حميد لن تمر دون عقاب، وإن غداً لناظره قريب.

ووجهت أيضا التحية لكتيبة جنين قائلة: كتيبتنا المظفرة التي كانت وستبقى شعلة الجهاد والمقاومة، وستبقى على الدوام عنوان كل المقاومين وملهمة الثوار من أبناء شعبنا.

وذكرت مصادر عبرية أن 1000 مستوطن من عصابات التلال، سيقتحمون قبر يوسف في مدينة نابلس الليلة، مشيرة الى أن المستوطنون سيدخلون بـ 20 حافلة .