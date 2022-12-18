دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير و"العربية لحقوق الإنسان" توقعان مذكرة تفاهم

القاهرة/سما/

وقعت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، تهدف إلى التعاون لإطلاق حملات المناصرة والتأييد لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف.

وووقع المذكرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحمد سعيد التميمي، ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي، في مقر المنظمة العربية في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور وكيل الدائرة حسام عرفات ومدير عام الدائرة قاسم عواد، وطارق فانوس ممثلا عن السفارة الفلسطينية في القاهرة، والأمينة العامة للمنظمة العربية مها البرجس ومدير المنظمة محمد راضي وأعضاء طاقم الأمانة الفنية فيها.

وجاءت هذه المذكرة ترسيخا للتفاهمات بين الجانبين خلال الاجتماعات التي عقدت بالقاهرة نهاية عام 2021 ومطلع 2022، وفقا لبيان صدر عن الدائرة.

وتناول الجانبان خلال اجتماعهما، الأوضاع في فلسطين، وناقشوا عددا من جوانب التعاون في بناء القدرات وتبادل المشورة والخبرات.