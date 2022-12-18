بلينكن يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار

واشنطن/سما/

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار، تتضمن تسليم أول شحنة من منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "باتريوت"



وقال بلينكن، في بيان: "سنقدم حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا 1.85 مليار دولار، بما في ذلك تسليم أول شحنة من منظومة "باتريوت" الدفاعية الجوية".

واليوم الأربعاء، سيلتقي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، نظيره الأمريكي جو بايدن، ويلقي لاحقاً خطاباً في جلسة مشتركة للكونغرس الأمريكي، وتهدف الزيارة إلى إعادة التأكيد على الدعم الأمريكي لبلاده.



كما تأتي الزيارة في وقت يفكر فيه المشرعون الأمريكيون في منح مساعدات طارئة للبلاد بقيمة 45 مليار دولار، وهو ما يرفع إجمالي المساعدات الأمريكية لأوكرانيا لأكثر من 100 مليار دولار.



وصرح مسؤولون في البيت الأبيض بأن إعلان بايدن عن حزمة المساعدات الأمنية الجديدة بـ"وجود السيد زيلينسكي إلى جانبه" سيوجه ما أسموه بـ"رسالة قوية إلى السيد بوتين وغيره من قادة العالم"، إلى جانب أشخاص في أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بأن بايدن لن يتردد في جهوده لمساعدة أوكرانيا.



وجاء على لسان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية (تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته)، أن بايدن لن يجتمع بزيلينسكي من أجل "رسالة تتعلق بدفعه أو حثه أو إقناعه بأي شكل من الأشكال، نحو إيجاد نهاية دبلوماسية للحرب"، إلا أنه قال في الوقت نفسه، إن بايدن "لن يسمح للولايات المتحدة بالانجرار إلى حرب نشطة مع روسيا نيابة عن أوكرانيا"، وهو تعهد قطعه الرئيس قبل دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا نهاية شباط/فبراير.



من جانبه، أعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، عن اعتقاده بأن موقف زيلينسكي، لن يصبح أكثر إيجابية بعد زيارته للولايات المتحدة، قائلاً، ردًا على سؤال ما إذا كان موقف كييف سيتغير تجاه عملية التفاوض بعد الزيارة إلى الولايات المتحدة: "لا أعتقد".