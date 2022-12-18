  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بلينكن يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار

الأربعاء 21 ديسمبر 2022 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكن يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار



واشنطن/سما/

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار، تتضمن تسليم أول شحنة من منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "باتريوت"


وقال بلينكن، في بيان: "سنقدم حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا 1.85 مليار دولار، بما في ذلك تسليم أول شحنة من منظومة "باتريوت" الدفاعية الجوية".
واليوم الأربعاء، سيلتقي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، نظيره الأمريكي جو بايدن، ويلقي لاحقاً خطاباً في جلسة مشتركة للكونغرس الأمريكي، وتهدف الزيارة إلى إعادة التأكيد على الدعم الأمريكي لبلاده.

كما تأتي الزيارة في وقت يفكر فيه المشرعون الأمريكيون في منح مساعدات طارئة للبلاد بقيمة 45 مليار دولار، وهو ما يرفع إجمالي المساعدات الأمريكية لأوكرانيا لأكثر من 100 مليار دولار.


وصرح مسؤولون في البيت الأبيض بأن إعلان بايدن عن حزمة المساعدات الأمنية الجديدة بـ"وجود السيد زيلينسكي إلى جانبه" سيوجه ما أسموه بـ"رسالة قوية إلى السيد بوتين وغيره من قادة العالم"، إلى جانب أشخاص في أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بأن بايدن لن يتردد في جهوده لمساعدة أوكرانيا.

وجاء على لسان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية (تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته)، أن بايدن لن يجتمع بزيلينسكي من أجل "رسالة تتعلق بدفعه أو حثه أو إقناعه بأي شكل من الأشكال، نحو إيجاد نهاية دبلوماسية للحرب"، إلا أنه قال في الوقت نفسه، إن بايدن "لن يسمح للولايات المتحدة بالانجرار إلى حرب نشطة مع روسيا نيابة عن أوكرانيا"، وهو تعهد قطعه الرئيس قبل دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا نهاية شباط/فبراير.


من جانبه، أعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، عن اعتقاده بأن موقف زيلينسكي، لن يصبح أكثر إيجابية بعد زيارته للولايات المتحدة، قائلاً، ردًا على سؤال ما إذا كان موقف كييف سيتغير تجاه عملية التفاوض بعد الزيارة إلى الولايات المتحدة: "لا أعتقد".

#واشنطن #اوكرانيا #روسيا

الأكثر قراءة اليوم

خمس توقعات مقلقة للعرافة العمياء بابا فانغا في عام 2023

هل تخلت المقاومة عن الشهيد ناصر أبو حميد؟

صحيفة عبرية: "هدوء مخادع".. الأوضاع بالشرق الأوسط قد تنفجر في أي لحظة

إسرائيل تستعد لتنفيذ أخطر السيناريوهات بشل المطارات السورية

صحيفة امريكية تكشف عن استراتيجية "ادارة بايدن" للتعامل مع حكومة نتنياهو

أسعار صرف العملات

قوات خاصة إسرائيلية تقتحم عمارة سكنية في نابلس وتعتقل أسيراً محرراً (صور وفيديو)

الأخبار الرئيسية

photo_2022-12-18_09-56-26

بعد ترحيله القسري.. صلاح الحموري يمتعض الموقف الفلسطيني والفرنسي تجاه قضيته

تعميم هام جداً من وزارة الصحة للمواطنين في بيت ساحور

"مركزية فتح": ملتزمون بإنجاح ملف المصالحة واللقاءات متواصلة

إطلاق نار تجاه فلسطيني بزعم تنفيذه عملية دهس قرب بيت لحم

العمل الحكومي بغزة تعلن مواعيد العطل الرسمية وتتخذ عدة قرارات مهمة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم