تعميم هام جداً من وزارة الصحة للمواطنين في بيت ساحور

بيت لحم/سما/

طالبت وزارة الصحة المواطنين القاطنين على مسافة 60 متراً أو أقل من المنزل الذي تعرض سكانه للتسمم ليلة أمس في جبل الديك- إسكان الروم في بيت ساحور لإخلاء منازلهم ولمدة 48 ساعة.

وقال مدير صحة بيت لحم د. شادي اللحام إن هذا الإجراء هدفه المحافظة على حياة المواطنين ولتتمكن الطواقم الصحية من فتح الشقة التي تحتوي على غاز سام لتهويتها.

وأضاف أنه ونتيجة وجود غاز سام "فوسفين" في إحدى الشقق بعمارة سكنية في بيت ساحور، تعرض عدد من المواطنين لحالات تسمم أدت الى وفاة اثنين وإصابة اخرين.

وأشار اللحام إلى أنه يجري العمل من قبل طواقم الصحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية على معالجة الحالة الطارئة، مناشدا المواطنين في المنطقة بالتعاون لحماية أنفسهم باخلاء بيوتهم المحيطة للشقة المذكورة.

وأوضح اللحام ان هذا الغاز محرّمٌ دوليًا وغير مرخص من قبل وزارة الصحة.

وأُعلِن مساء اليوم الأربعاء، عن وفاة الطفلة مايا وسام بنورة، لتلتحق بشقيقها الذي توفي صباحًا، فيما أصيبت بقية العائلة بحالة تسمم في بيت ساحور شرق بيت لحم.

وأكد الناطق الرسمي باسم الشرطه العقيد لؤي رزيقات، وفاة طفلة بعد ساعات من وفاة شقيقها في حادثة مدينة بيت ساحور، مشيرًا إلى أن النيابة العامه قررت التحفظ على الجثمان لإجراء الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة.

وذكر الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، أن "غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت إشارة حول وصول طفل متوفى إلى مستشفى بيت جالا، وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة" إلى المكان.

وأفاد ارزيقات بأنه "تم إعلام النيابة العامة، التي قررت إحالة الجثمان لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية، والوقوف على أسباب الوفاة".

وأكد ارزيقات أنه "تم نقل عدد من أفراد أسرة الطفل للعلاج بمستشفيات الكاريتاس والجمعية العربية والحسين الحكومي".

وناشد "الجميع بضرورة توخي الدقة في نشر الأخبار، وعدم نشر الإشاعات، وأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية".