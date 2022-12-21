ليست والدته.. فمن هي السيدة التي عانقت ليونيل ميسي بطل مونديال قطر؟

وكالات/سما/

أثارت امرأة الجدل بنزولها إلى أرضية ملعب "لوسيل" في قطر، ومعانقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد فوز منتخب "التانغو" بلقب بطل النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

والتقطت عدسات الكاميرا لحظة نزول امرأة إلى أرضية الملعب "لوسيل"، وعانقت ميسي بحرارة، وكانت مفاجأة سارة لبطل كأس العالم ليو أيضا!، وأثارت المرأة الجدل فقد أشارت تقارير صحفية إلى أنها سيليا كوتشيتيني "Celia Maria Cuccittini" والدة ميسي، بينما أكدت أخرى أنها واحدة من أفراد بعثة منتخب "التانغو".

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب بطل كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد عامي (1978 و1986)، بفوزه على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح (4-2) عقب تعادلهما (3-3) في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية التي جرت يوم الأحد 18 ديسمبر 2022، على استاد "لوسيل" بقطر.

بينما أخفق المنتخب الفرنسي في الدفاع عن اللقب الذي توج به في النسخة الماضية "روسيا 2018"، والوصول إلى النجمة الثالثة، حيث فاز أول مرة بكأس العالم عام 1998 على أرضه.