الاحتلال يصدر بيانا حول عمليته في نابلس

القدس المحتلة/سما/

أصدر جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بيانا حول العملية التي نفذها في نابلس.

وبحسب بيان مشترك صادرعن جهاز الأمن العام الإسرائيلي" الشاباك" وشرطة حرس الحدود فانه "خلال عملية عسكرية في نابلس قبل قليل اعتقل جنود الجيش الإسرائيلي والشاباك وحرس الحدود مطلوبا يشتبه في ضلوعه في عملية إطلاق النار بالقرب من مستوطنة حفات جلعاد جنوب نابلس.

وأضاف البيان:" المعتقل هو مجاهد تلفيتي (25 عاما) ناشط في حماس وأسير سابق،و تم نقله للتحقيق مع الشاباك.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء مواطنا عقب اقتحام مدينة نابلس.

وأفادت مصادرمحلية بأن آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت منطقة الأرصاد في نابلس، وحاصرت بناية سكنية، وداهمت عددا من المنازل فيها، واعتقلت الأسير المحرر مجاهد التلفيتي.