راصد جوي: فصل الشتاء يبدأ منتصف الليلة

رام الله/سما/

يبدأ فصل الشتاء فلكيا في فلسطين والنصف الشمالي من الكرة الأرضية منتصف هذه الليلة في تمام الساعة 23:48 دقيقة بالتوقيت المحلي لفلسطين.

وأفاد الراصد الجوي داوود الطروة في تصريح صحفي مساء اليوم بأن" الشمس تكون عند هذه اللحظة عامودية تماما على مدار الجدي الذي يقع جنوب خط الاستواء الفلكي بمقدار 23,5 درجة وهو أقصى انخفاض تصله الشمس جنوب خط الاستواء خلال العام، ومن هذه الليلة يبدأ فصل الشتاء فلكيا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية بينما يسود الصيف في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية".

وينتهي هذه الليلة فصل الخريف في فلسطين والذي أستمر لمدة 89 يوم و20 ساعة و27 دقيقة، ويبدأ فصل الشتاء ويستمر لمدة 88 يوم و20 ساعة و36 دقيقة، حيث أشرقت الشمس اليوم في القدس في تمام الساعة 06:35 صباحا من أقصى الزاوية الجنوبية الشرقية أي مائلة كثيرا ناحية الجنوب ليكون طول الظل اكبر ما يمكن في هذا اليوم. واقصر فترات النهار وتساوي 10 ساعات و3 قائق و49 ثانية، وتغيب الشمس في أقصى الزاوية الجنوبية الغربية في تمام الساعة 4:39 دقيقة مساء ويكون أطول فترات الليل وتساوي 13 ساعة و56 دقيقة و11 ثانية، وهو ما يعد من التجارب العملية الفلكية المهمة بالنسبة إلى من يرغبون في التعرف على تأثير الفصول الأربعة على ارتفاع الشمس وميلانها والتأثيرات المصاحبة لها.



وبعد يوم الانقلاب الشتوي تبدأ الشمس بالصعود إلى الشمال في حركتها الظاهرية، حيث يتناقص طول الليل ويزداد طول النهار حتى يتساوى الليل مع النهار، بتاريخ 20 آذار القادم أي يوم الاعتدال الربيعي.

وعلى الرغم من برودة الطقس في فصل الشتاء خاصة في ساعات الليل، إلا أن الكوكبات السماوية التي تشاهد في فصل الشتاء رائعة جدا ومثيرة للرصد والخيال، حيث في هذه الكوكبات قصص وأساطير نسجها القدماء نتذكرها كلما شاهدنا كوكبات الشتاء، كما أن سماء الشتاء الخالية من الغبار التي غسلتها قطرات المطر وزخات الثلج صافية جدا لدرجة آن النجوم الخافتة والسدم تشاهد بدرجة أوضح من الفصول الأخرى، وهذا ما يزيد من متعة الرصد في الشتاء وينسينا البرد القارص.