وزير الزراعة يوقع مذكرتي تعاون لصالح المركز الوطني للبحوث الزراعية

رام الله/سما/

وقع وزير الزراعة رياض عطاري، اليوم الأربعاء، مذكرتي تعاون مع المجلس الأعلى للإبداع والتميز واتحاد لجان العمل الزراعي، لصالح المركز الوطني للبحوث الزراعية.

وتهدف هذه المذكرات إلى مأسسة العمل والتعاون بين وزارة الزراعة وشركائها، للوصول الى الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لدى جميع الأطراف.

وأكد عطاري سعى الوزارة للعمل مع المؤسسات الفلسطينية العاملة في القطاع الزراعي، كونها شريكاً أساسيا في تطوير وتنمية القطاع الزراعي، مركزا على أهمية البحث العلمي والتطبيقي والأفكار الريادية والابداعية كون هذه الاتفاقيات ستنفذ من خلال المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية والذي يمتلك مختبرات ومحطات بحثية وبنك الجينات، والتي ستكون أحد أذرع العمل والتعاون مع المؤسسات التي تم التوقيع معها.

وتركز الاتفاقية الأولى مع المجلس الأعلى للإبداع والتميز للعمل سويا على إنشاء حاضنه وطنية لقطاع الزراعة والغذاء في المركز الوطني للبحوث الزراعية بهدف بلورة ودعم الأفكار الإبداعية والبحثية التي من شأنها أن تساعد في إيجاد الحلول للعديد من المشاكل الزراعية، وتكون نهجا يتم من خلاله استهداف طلبة الجامعات في الدراسات العليا والمزارعين والجمعيات الزراعية وتبني أفكارهم وتحويلها إلى سلعة اقتصادية ذات مردود اقتصادي على القطاع الزراعي.

أما الاتفاقية الثانية فتهدف إلى الحفاظ على الموارد الوراثية والاصناف البلدية وإكثارها وتطويرها وتقديمها للمزارع الفلسطيني على شكل حلول تساعد في تحسين الإنتاج والإنتاجية وتعزيز الصمود وتحقيق الأمن الغذائي والمساعدة على التكيف وإعطاء الحلول لظاهرة التغير المناخي.

بدوره، أشار رئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز عدنان سمارة إلى أن المجلس سيكون حاضنة لأي فكرة إبداعية وريادية، ويسعى من خلال هذه الشراكة لإطلاق نداء موحد يستهدف ذوي العلاقة في القطاع الزراعي من شركات ومؤسسات وجمعيات وطلبة ومزارعين لتقديم أفكارهم ودراستها وتقييمها وتبنيها لما فيه مصلحة القطاع الزراعي.

من جهته، تحدث مدير عام اتحاد لجان العمل الزراعي فؤاد أبو سيف عن أهمية التكاملية في العمل والتعاون المشترك وتبادل الأفكار واستغلال الموارد نحو الحفاظ على الموارد الوراثية، وإعطائها الاهتمام المشترك من حيث التطوير والإكثار والتوزيع ومتابعة أثرها على القطاع الزراعي، مضيفا أن اتحاد لجان العمل الزراعي يضع كل امكانياته المتاحة لإنجاح هذه الشراكة التي ستكون بوابة لتبادل الأفكار والبيانات والإنجازات وتحقيق الأهداف المشتركة.