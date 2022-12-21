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أبو هولي يبحث مع ممثل ألمانيا أوضاع اللاجئين والأزمة المالية لـ"الأونروا"

الأربعاء 21 ديسمبر 2022 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو هولي يبحث مع ممثل ألمانيا أوضاع اللاجئين والأزمة المالية لـ"الأونروا"



رام الله/سما/

بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي اليوم الأربعاء، مع ممثل جمهورية ألمانيا لدى دولة فلسطين اوليفر اوفتشا أوضاع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية، وتطورات الوضع المالي لوكالة الغوث "اونروا".

وأكد أبو هولي خلال اللقاء الذي عقد في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله، بحضور مسؤولة ملف الشؤون الإنسانية في مكتب التمثيل الألماني في فلسطين سيوان هي، ومستشار الشؤون السياسية في مكتب التمثيل الألماني  معتصم الأشهب، أن الدعم الألماني الذي بلغ في العام 2022 (158) مليون دولار، مكّن الاونروا من الاستمرار في عمل برامجها الاساسية وخدماتها لـ 6.6 مليون لاجئ فلسطيني.

وأشار الى أن الحكومة الألمانية داعم رئيسي ومهم للأونروا، وهي الداعم الثاني للوكالة، مؤكداً أن التمويل الإضافي لبرامج الطوارئ في قطاع غزة ولبنان والأردن من خلال توقيع ثلاث اتفاقيات بقيمة 36 مليون دولار ساهم في تخفيف حدة الظروف المعيشية للأسر الأكثر فقراً.

وتطرق أبو هولي لأوضاع اللاجئين الصعبة في المخيمات الفلسطينية في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، وعدم قدرة الاونروا على تلبية احتياجاتهم المتزايدة بسبب ازمتها المالية.

من جهته، أكد اوفتشا دعم حكومته لحل الدولتين، ورفضها الخطوات أحادية الجانب والاستيطان باعتباره غير شرعي ومخالف للقانون الدولي.

وقال إن وفدا برلمانيا المانيا سيزور المخيمات الفلسطينية في شهر آذار/مارس المقبل.

وأوضح اوفتشا: "سنعمل على نقل أوضاع الفلسطينيين ومعاناتهم وكذلك أوضاع اللاجئين في المخيمات للحكومة والبرلمان الألماني، بما يعزز وضوح الرؤيا للحكومة الألمانية حول أهمية الدعم الألماني المتواصل للأونروا وللاجئين الفلسطينيين في ظل غياب الحل السياسي لقضيتهم على مدار 74 عاما".

#الأونروا #احمد ابو هولي

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