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وسط اشتباكات مسلحة

قوات خاصة إسرائيلية تقتحم عمارة سكنية في نابلس وتعتقل أسيراً محرراً (صور وفيديو)

الأربعاء 21 ديسمبر 2022 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات خاصة إسرائيلية تقتحم عمارة سكنية في نابلس وتعتقل أسيراً محرراً (صور وفيديو)



نابلس/سما/

اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، شارع الأرصاد في الجبل الشمالي بمدينة نابلس، وحاصرت عمارة سكنية في المنطقة.

 وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه المنزل المحاصر، ونشرت قناصتها على أسطح المنازل المحيطة بالمنطقة، مع تحليق طائرات مسيرة تابعة لجيش الاحتلال في أجواء مدينة نابلس

وأكدت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر مجاهد مزيد التلفيتي (القطوني) بعد مداهمة البناية المحاصرة في نابلس

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها وحصارها لبناية سكنية في شارع الأرصاد بمنطقة الجبل الشمالي بنابلس".

وأفادت مصدر مصادر محلية بأن مقاومــون استهدفوا قوات الاحتلال بعبوات محلية الصنع وصليات من الرصاص خلال اقتحامها وحصارها للبناية السكنية.

وذكرت القناة 14 العبرية أن قوات اليمام الخاصة تعمل حالياً على اعتقال مطلوب في منطقة نابلس - لا إصابات في صفوف قواتنا.

وأشارت مصادر عبرية إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت المطلوب الفلسطيني بعد حصار منزله في نابلس.

   

 
 
#نابلس #مجاهد القطوني

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