الشرطة تكشف ملابسات 27 قضية سرقة بطولكرم

طولكرم/سما/

كشفت الشرطة ملابسات 27 قضية سرقة وقبضت على مشتبه فيهم في طولكرم .

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة أن فرع المباحث العامة في شرطة المحافظة وبعد تلقيه بلاغات من مواطنين بشكاوى منفصلة حول تعرضهم للسرقات والتي تنوعت ما بين سرقة منازل ومحال تجارية وبسطات لباعة متجولين ولأجهزة كهربائية ومعدات بناء وكانت جميع السرقات داخل مدينة وبلدات المحافظة .

وأضاف العقيد ارزيقات أنه وبالبحث والتحري تم حصر الإشتباه بعدد من الأشخاص وبسماع أقوالهم أفادوا بقيامهم بهذه السرقات والتصرف بما تم سرقته.

وأكد العقيد ارزيقات أن الشرطة تحفظت على المشتبه فيهم لحين إحالتهم لجهة الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.