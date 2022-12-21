وزير الأشغال: مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب صادق على قرارين لصالح فلسطين

رام الله/سما/

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، عن مصادقة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في دورته التاسعة والثلاثين، على قرارين لصالح دولة فلسطين، والتي من شأنها دعم الفلسطينيين لتحقيق إسكان آمن ميسر ومستدام.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، أن القرارات المُصادق عليها هي دعم جهود دولة فلسطين في تهيئة وتوفير سكن آمن وملائم للأسر الفلسطينية، وتحسين ظروف السكان في تجمعات مسافر يطا والمناطق المهددة بالاستيطان، والمصنفة ج" وتقديم الدعم في مجال الأبنية الخضراء والعمارة والإدارة البيئية وترشيد استهلاك المياه والطاقة.

وأشار البيان إلى أنه جرى المصادقة على مجموعة القرارات التي تقدمت بها فلسطين في اجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، الذي عُقد في العاصمة الإدارية لجمهورية مصر العربية، حيث شارك وفد فلسطيني يترأسه الوزير زيارة في مؤتمر الإسكان العربي ومجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، كما جرى تقديم أوراق وطنية باسم فلسطين، حيث قدّم الوكيل المساعد لشؤون الإسكان سليم أبو ظاهر ورقة وطنية باسم وزارة الأشغال تحت عنوان "نحو مدن فلسطينية ذكية ومستدامة: مساع وتحديات" إضافة إلى تقديم باحثين فلسطينيين أوراق بحثية أخرى.

يذكر أن الدورة ناقشت عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها: اعتماد توصيات مؤتمر الإسكان العربي السابع وموضوعه "نحو مدن زكية مستدامة تحقق جودة الحياة"، وكذلك التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، واختيار ملصق شعار يوم الإسكان العربي لعام 2023.

كما تم بحث التقدم المحرز في متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية، والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، والتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والاتحادات العربية ذات الصلة، وكذلك أهم التجارب في الدول العربية حول السكن الاجتماعي، وأهم التجارب حول المشاريع الرائدة في الدول العربية في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير.