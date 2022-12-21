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"التجمّع" يستنكر الخطوات التعسفية والانتقامية لغانتس باحتجاز جثمان الشهيد أبو حميد

الأربعاء 21 ديسمبر 2022 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التجمّع" يستنكر الخطوات التعسفية والانتقامية لغانتس باحتجاز جثمان الشهيد أبو حميد



الناصرة/سمام

استنكر التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ، اليوم الأربعاء، الخطوات التعسفية والانتقامية التي أعلن عنها وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، باحتجاز جثمان الأسير ناصر أبو حميد، ومنع تشييع جثمانه وتوديعه من قبل أهله وذويه، وهو ما يأتي استمرارًا للإهمال الطبي وعدم توفير علاج أساسي له في السجن بعدما كان مصابًا بالسرطان.

وأكد التجمّع في بيانه أن "هذه الخطوات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية تعبر عن العقلية الانتقامية، فبالإضافة إلى ظروف السجن غير الإنسانية يتم احتجاز اليوم عشرات الجثامين للشهداء لتعذيب عوائل الشهداء وحرمانهم من الحق الإنساني الأساسي لدفن أولادهم وتشييعهم إلى مثواهم الأخير".

وختم التجمّع بالقول إن "ما ترتكبه إسرائيل منافٍ لكافة مواثيق حقوق الإنسان والقيّم الأخلاقية والإنسانية والديانات السماوية، وهذه السياسات الانتقامية لها أن تؤجج الشارع وتدفع نحو التصعيد الذي تقودنا إليه القيادات الإسرائيلية مع سبق الإصرار والترصد".

#التجمع الوطني الديمقراطي

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