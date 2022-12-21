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تمديد اعتقال شاب بشبهة دهس شرطية في النقب

الأربعاء 21 ديسمبر 2022 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
تمديد اعتقال شاب بشبهة دهس شرطية في النقب



النقب/سما/

مددت محكمة الصلح في مدينة بئر السبع، اليوم الأربعاء، تمديد اعتقال شاب من قرية حورة في منطقة النقب، جنولي البلاد، لمدة ستة أيام، وذلك بشبهة دهس شرطية عند مدخل "كارنيت" مقابل بلدة ميتار في النقب.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنّ الشرطية، التي أصيبت بجراح طفيفة، أشارت للشاب بالتوقف، ولكنه دهسها خلال فراره.

ونسبت الشرطة للشاب شبهة تعريض حياة إنسان للخطر على الشارع، وعرقلة شرطي في أداء عمله.

وزعم مندوب الشرطة في المحكمة أن "الشرطية أشارت للمشتبه به بالتوقف وطلبت منه رخصته، ولكنه رفض الانصياع لها، ثم انطلق ودهسها وتركها ملقاة على الشارع دون تقديم المساعدة لها".

وسجل قاضي المحكمة في قراره أن "هناك أساس لتمديد الاعتقال خاصة عندما يتصاعد وباء العنف ويحطم الأرقام القياسية ويتخطى كل خط أحمر، إذ نحن أمام جرأة تتعلق بتشكيل الخطر على حياة رجال القانون الذين هم في الصفوف الأمامية لتنفيذ القانون".

#النقب

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