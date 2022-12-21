الرباط: فلسطين تشارك في المؤتمر التشاوري الأول

الرباط/سما/

تشارك دولة فلسطين، ممثلة بوفد يرأسه الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، رئيس المجلس التنفيذي للايسيسكو، دواس دواس، في الاجتماع التشاوري الأول حول المؤشرات الاستراتيجية للتنمية في العالم الإسلامي: مؤشر المعرفي العالمي أنموذجا، والذي يعقد باستضافة من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) في العاصمة المغربية الرباط، اليوم وغدا.

ويناقش المؤتمر المنعقد بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وفق بيان للجنة الوطنية، مؤشر المعرفة العالمي، الذي يعد مقياسا للأداء المعرفي لدول العالم ويوفر بيانات متنوعة وموثوق بها تساعد صناع القرار على فهم التحولات والتحديات الحقيقية وآليات مواجهتها، وذلك بحضور عدد من الوزراء والأمناء العامين للجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بالدول الأعضاء في الإيسيسكو.

يذكر أن أعضاء الوفد الفلسطيني المشاركين في المؤتمر برفقة رئيس الوفد دواس دواس، هم: خلود حنتش، ودعاء الصغير، وإياد محمد مسؤول ادارة افريقيا في وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية.