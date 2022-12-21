  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرباط: فلسطين تشارك في المؤتمر التشاوري الأول

الأربعاء 21 ديسمبر 2022 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرباط: فلسطين تشارك في المؤتمر التشاوري الأول



الرباط/سما/

تشارك دولة فلسطين، ممثلة بوفد يرأسه الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، رئيس المجلس التنفيذي للايسيسكو، دواس دواس، في الاجتماع التشاوري الأول حول المؤشرات الاستراتيجية للتنمية في العالم الإسلامي: مؤشر المعرفي العالمي أنموذجا، والذي يعقد باستضافة من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) في العاصمة المغربية الرباط، اليوم وغدا.

ويناقش المؤتمر المنعقد بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وفق بيان للجنة الوطنية، مؤشر المعرفة العالمي، الذي يعد مقياسا للأداء المعرفي لدول العالم ويوفر بيانات متنوعة وموثوق بها تساعد صناع القرار على فهم التحولات والتحديات الحقيقية وآليات مواجهتها، وذلك بحضور عدد من الوزراء والأمناء العامين للجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بالدول الأعضاء في الإيسيسكو.

يذكر أن أعضاء الوفد الفلسطيني المشاركين في المؤتمر برفقة رئيس الوفد دواس دواس، هم: خلود حنتش، ودعاء الصغير، وإياد محمد مسؤول ادارة افريقيا في وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية.

#الرباط

الأكثر قراءة اليوم

هل تخلت المقاومة عن الشهيد ناصر أبو حميد؟

خمس توقعات مقلقة للعرافة العمياء بابا فانغا في عام 2023

إعلام إسرائيلي: "عرين الأسود عادت"

صحيفة عبرية: "هدوء مخادع".. الأوضاع بالشرق الأوسط قد تنفجر في أي لحظة

تفاصيل جديدة حول استيلاء قراصنة إيرانيون على كاميرات تابعة لجهاز أمني إسرائيلي

جدل في "إسرائيل" بشأن تسليم جثمان الشهيد أبو حميد

إسرائيل تستعد لتنفيذ أخطر السيناريوهات بشل المطارات السورية

الأخبار الرئيسية

news-031122-israel.usa

باحث إسرائيلي: عدم مراعاة حكومة نتنياهو مصالح ومواقف واشنطن سيعود عليها كيداً مرتداً خطيراً

قناة عبرية تكشف : مخطط إسرائيلي لنقل الخان الأحمر من موقعه الحالي

العمادي يعلن عن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة

2022-12-21_07-01-14_580849

إسرائيل تستعد لتنفيذ أخطر السيناريوهات بشل المطارات السورية

غانتس يقرر عدم تسليم جثمان الشهيد الاسير ناصر ابو حميد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم