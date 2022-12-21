المالكي يتسلم أوراق اعتماد سفير جمهورية بلغاريا الجديد

رام الله/سما/

تسلّم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل جمهورية بلغاريا الجديد المعتمد لدى دولة فلسطين فيسيلين ديلتشيف، في مقر وزارة الخارجية والمغتربين في رام الله.

ورحب المالكي بالسفير الجديد، مشيداً بالعلاقات الفلسطينية البلغارية، وأكد ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات خاصة في مجال التجارة والسياحة والتعليم والبحث العلمي، متمنياً أن يسهم السفير ديلتشيف في تعزيز العلاقات الفلسطينية البلغارية.

كما دعا الوزير المالكي الجمهورية البلغارية للتصويت لصالح القرارات الخاصة بفلسطين في المحافل الدولية خاصة بخصوص الحصول على فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين.

ومن جهة أخرى، حذر الوزير المالكي من إمكانية إعلان نتنياهو لحكومة إسرائيلية تضم ممثلي اليمين العنصري والمتطرف بن غفير وسموتريتش الذي يعتبر تعليهم السلطة مؤشراً لتصاعد وتيرة العنف والقتل في فلسطين.

ومن جهته، عبّر السفير ديلتشيف عن إرادته لتطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات، مشيراً الى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، ومؤكداً موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية والتزامها بمواقف الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية.

وأعرب المالكي عن استعداد وجاهزية وزارة الخارجية والمغتربين وقطاعاتها المختلفة للتنسيق وتقديم كافة التسهيلات لإنجاح مهام السفير الجديد ونشاطاته الدبلوماسية في دولة فلسطين.