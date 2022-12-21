تأبين الشهيد الأسير ناصر أبو حميد بالخليل

الخليل/سما/

أبّنت الجماهير في محافظة الخليل، اليوم الأربعاء، شهيد الحركة الأسيرة ناصر أبو حميد، وذلك تلبية لدعوة من نادي الأسير، بالشراكة مع مديرية تربية وتعليم الخليل، ولجنة الشبيبة الثانوية في إقليم وسط الخليل، ولجنة أهالي الأسرى.

ورفع المشاركون في هذا التأبين، من جماهير وطلبة، صور الأسير الشهيد ناصر أبو حميد، ولافتات تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاده، وتطالب بالإفراج العاجل عن جثمانه المحتجز لدى سلطات الاحتلال.

وبدأ التأبين بآيات من الذكر الحكيم والنشيد الوطني الفلسطيني، والوقوف دقيقة صمت وحداد، على أرواح الشهداء.

وقال مدير التربية والتعليم عاطف الجمل، في كلمة له، إن الأسير ناصر أبو حميد ارتقى شهيدا نتيجة لسياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها ما تسمى بمصلحة السجون الإسرائيلية بحق الآلاف من الأسرى العزل من بينهم الأطفال وكبار السن.

وأكد استمرار مديرية التربية والتعليم في وسط الخليل، في حملة الأربعين ألف رسالة لعميد أسرى فلسطين كريم يونس، داعيا المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية لتحمل مسؤولياتها في ظل غياب العدالة الدولية والإنسانية.

فيما قال الناطق الإعلامي لنادي الأسير الفلسطيني، أمجد النجار، إن هذه الوقفة تؤكد دعم الشعب الفلسطيني بكل قطاعاته للأسرى في سجون الاحتلال.

وأكدت عضو إقليم حركة فتح آية سيد أحمد، أن حركة فتح ستبقى الدرع الحامي للأسرى في سجون الاحتلال، وكذلك أهمية الحملات الشعبية في دعم الأسرى وحقوقهم المكفولة بالقانون والمعاهدات الدولية.

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