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المباحث العامة تُوقف مطلقًا للنار في شجار بالوسطى

الأربعاء 21 ديسمبر 2022 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
المباحث العامة تُوقف مطلقًا للنار في شجار بالوسطى



الوسطى / سما /

أوقفت دائرة مباحث شرطة محافظة الوسطى، قسم المعسكرات المواطن أحمد (ع) 25 عاماً، من سكان مخيم البريج وسط القطاع، بعد قيامه بإطلاق النار في الهواء خلال شجار عائلي بين عائلتي (ع) و (أ. ز) في المخيم.

وأوضحت مباحث المعسكرات الوسطى أنه من خلال البحث والتحري عن مطلق النار تم التعرف على المذكور، وبضبطه واستجوابه، أقر بإطلاقه النار خلال الشجار، وبدلالته تم مصادرة السلاح المستخدم في الواقعة وهو من نوع كلاشنكوف.

وأشارت المباحث إلى أنه تمت إحالة ملف القضية والمذكور والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول

#المباحث العامة #الوسطى #البريج

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