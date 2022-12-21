المواصلات بغزة تعلن تفاصيل جديدة بخصوص حملة التخفيض على التراخيص

غزة / سما /

أعلن المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات بغزة أنيس عرفات، أن حملة التخفيض للمركبات العمومية ستنتهي مع نهاية شهر ديسمبر الجاري، داعيًا لانتهاز الفرصة قبل انتهاء المدة المحددة، ومن يرغب بتحويل مركبته من الملاكي للعمومي يمكنه الاستفادة من خصم 50%.

وأشار عرفات في تصريح إذاعي، اليوم الأربعاء، إلى أنه من ينتهي ترخيصه بعد شهر من نهاية الحملة يمكنه الاستفادة من خصم 50% بشرط تجديد الترخيص قبل 31 / 12 / 2022.

وأضاف أن المركبة العمومي لابد أن تتميز عن الملاكي، ونحن نطلق حملات التخفيض حتى تسير المركبات بشكل قانوني، منوهًا إلى أن الوزارة أعلنت عن التخفيضات بعد مطالبة نقابة السائقين للتخفيف عن هذه الشريحة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وختم بالقول: "طلبنا من شرطة المرور بضرورة ضبط مركبات الملاكي التي تعمل على الخط، وأي مركبة ملاكي يجب منعها من العمل على الطريق".