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عادل إمام: أحفادي مصدر سعادتى

الأربعاء 21 ديسمبر 2022 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
عادل إمام: أحفادي مصدر سعادتى



وكالات / سما /

يحرص النجم عادل إمام على قضاء وقت كثير مع أحفاده، إذ يمثلون مصدرا كبير للسعادة بالنسبة له، وعبر في لقاءات إعلامية عن حبه لقضاء الوقت وسط أسرته وبين افراد عائلته أحفاده.

عادل إمام في لقاء تليفزيوني 

وقال عادل إمام في لقاء تليفزيوني سابق عن الاحتفال بعيد ميلاد أحفاده ضاحكا: "ارتدي الطاقية والبيجامة في المنزل واحتفل معهم"، ليضيف: أحفادي تمثل سعادة كبيرة لي، وأشعر بأن الله أراد أن يسعدني بهم فمنحني الأحفاد.

وأضاف النجم الملقب بـ "الزعيم": أحفادي لهم الحق دائما في دخول غرفتي دون استئذان، وأشعر بالضيق عندما أعود من الخارج ولا أجدهم في المنزل.

عادل إمام .. عدد أحفاد الزعيم

يشار إلى أن عادل إمام لديه 6 أحفاد، فمن ابنه رامي لديه عادل، وعز الدين ورقية، أما أحفاده من ابنته سارة فهما أمينة وهالة وكاميليا، ومن ابنه محمد لديه حفيدين خديجة وقسمت.

عادل إمام .. حفيدة الزعيم تقلد جدها

 وكانت هالة حفيدة عادل إمام- التي سميت تيمنا باسم جدتها- نشرت منذ نحو عام فيديو تقلد فيه جدها من مسرحيته الشهيرة "مدرسة المشاغبين"، واثار الفيديو اعجاب الكثير من الجمهور، وانتشر بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت هالة في تصريحات سابقة بعد انتشار الفيديو إن جدها عادل إمام أعجبه الفيديو للغاية وظل كثيرا يضحك عليه، مشيرة إلى أنه يتابع كل فرد من أحفاده ويشارك معهم اهتماماتهم، مشيرة إلى أنها تحب فيلمه "مرجان أحمد مرجان"، وأيضا مسلسلي "عوالم خفية" و"صاحب السعادة".

وتعشق هالة مقبل الرسم، وترسم العديد من اللوحات التي تأخذ فيها رأي عائلتها، كما أنها تتابع باهتمام السينما العالمية.

#عادل إمام

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