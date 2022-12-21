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وفاة الفنان كمال سليمان ودفنه فى هولندا

الأربعاء 21 ديسمبر 2022 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الفنان كمال سليمان ودفنه فى هولندا



وكالات / سما /

توفي الفنان كمال سليمان في هولندا حيث أنه متزوج من سيدة تحمل الجنسية الهولندية وكانت حياته دائما ما بين مصر وهولندا، وصرح الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لليوم السابع بأن الراحل تم دفنه في هولندا والنقابة تتواصل مع أسرته هناك .

الفنان كمال سليمان من نجوم المسرح المصري وقدم أعمالا مسرحية مميزة وله محطات مهمة في المسرح المصري علي مسارح الدولة ، وبدأ مشواره الفنى فى مطلع الثمانينيات فى أدوارا صغيرة في السينما ، ثم  قدم العديد من الأدوار المتنوعة بالسينما ثم اتجه للتليفزيون فى نهاية التسعينيات، و اشترك فى كثير من المسلسلات منها (جمهورية زفتى) ١٩٩٨، (الحرافيش) ٢٠٠٢، (حدائق الشيطان) ٢٠٠٦، (فرعون) ٢٠١٣. وشارك في العديد من الأفلام منها (ولاد العم).

ومن أشهر أدواره في السينما : عبود ع الحدود ، أبناء وقتلة ، عفاريت الأسفلت ، جنة الشياطين ، عرق البلح ، والنوم في العسل مع الفنان الكبير عادل امام والمخرج شريف عرفة وله مشهد شهير وافيه لا ينسي في هذا الفيلم حينما يراه عادل امام وشنبه الذي كان مرفوعا قد تدلدل للأسفل فيقول له : حلوان اضربت .

وفي السينما له الكثير من  الأعمال التي قدم فيها أدوارا ربما تكون صغيرة ومساعدة لكنها كانت دائما مميزة وفي كل فيلم تتذكر دوره وشخصيته التي قدمها ، وقدم أيضا الراحل مسرحية شهيرة أخرجها الفنان أحمد عبد العزيز علي مسرح الطليعة وهي " ماساة الحلاج " وكان من الممثلين الذين يحبهم ويرشحهم دائما المخرج شريف عرفه في أغلب أفلامه .

#كمال سليمان

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