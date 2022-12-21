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فارس: احتجاز جثمان الشّهيد أبو حميد امتداد لآلاف القرارات العنصرية

الأربعاء 21 ديسمبر 2022 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
فارس: احتجاز جثمان الشّهيد أبو حميد امتداد لآلاف القرارات العنصرية



رام الله/ سما/

- قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إنّ قرار الاحتلال الإسرائيليّ، باحتجاز جثمان الشّهيد القائد الأسير ناصر أبو حميد، جريمة جديدة تُضاف إلى مسلسل جرائمه المتصاعدة بحق شعبنا، ومؤشر جديد على سقوط العديد من المنظومات الدولية في اختبار مواجهة جرائم الاحتلال.

وأضاف فارس في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن هذا القرار امتدادا لآلاف القرارات العنصرية التي اتخذها الاحتلال على مدار عقود بحقّنا.

ودعا رئيس نادي الأسير، الحركة الوطنية، وكافة الفصائل، لاعتماد استراتيجية عمل وخطة تكفل وقف مسلسل قتل الأسرى في سجون الاحتلال، على طريق تحريرهم.

وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين (11) أسيرًا ممن ارتقوا في سجونها، وهم: أنيس دولة منذ عام 1980، وعزيز عويسات منذ 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح منذ عام 2019، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر منذ عام 2020، وسامي العمور منذ 2021، وداود الزبيدي، ومحمد ماهر تركمان 2022، إضافة إلى الشهيد ناصر أبو حميد الذي ارتقى يوم أمس.

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