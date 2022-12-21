  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ضابط استخبارات أميركي: واشنطن تستعد لاستبدال زيلينسكي

الأربعاء 21 ديسمبر 2022 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضابط استخبارات أميركي: واشنطن تستعد لاستبدال زيلينسكي



وكالات

أعلن ضابط الاستخبارات الأميركي المتقاعد، “سكوت ريتر”، أن واشنطن تستعد لاستبدال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالقائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني.

وقال ريتر: “دفع الغرب زيلينسكي إلى المرتبة الثانية، ويركز على زالوجني كزعيم مستقبلي لأوكرانيا”.

وأشار إلى أن وسائل الإعلام الغربية تراقب الترويج لشخصية زالوجني، مضيفاً: “أمثال الجنرال زالوجني سيقررون مستقبل أوكرانيا. عندما يصل النزاع إلى المرحلة النهائية، سيكون هو الذي سيجلس حول طاولة المفاوضات من كييف”.

يأتي ذلك في وقت أكد رئيس حركة “نحن مع روسيا” فلاديمير روغوف، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينكسي، يستغل جهاز المخابرات الأوكراني كقوة دعم وحيدة، للحفاظ على سلطته، ومحاربة منافسيه السياسيين.

وفي وقت سابق، أفاد روغوف لوكالة “تاس” بأن زيلينسكي يكون الكثير من الأعداء السياسيين خلال محاولته بناء نظام سلطة رجل واحد في أوكرانيا، ما سيخلق قوى معارضة كبيرة له، ولا سيما التحالف بين رجلي الأعمال رينات أحمدوف، وفاليري زالوجني.

كذلك، أكد الضابط السابق في جهاز المخابرات الأميركية الـCIA، فيليب جيرالدي، منذ يومين، أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي يحاول إقحام الناتو في صراع مباشر مع روسيا، موضحاً أن زيلينسكي ومستشاريه مصرون على تصعيد الموقف، كي تتخذ روسيا خطوة متهورة، تجبر حلف الناتو والولايات المتحدة على الانخراط المباشر في الصراع.

الأكثر قراءة اليوم

هل تخلت المقاومة عن الشهيد ناصر أبو حميد؟

خمس توقعات مقلقة للعرافة العمياء بابا فانغا في عام 2023

صحيفة عبرية: "هدوء مخادع".. الأوضاع بالشرق الأوسط قد تنفجر في أي لحظة

إعلام إسرائيلي: "عرين الأسود عادت"

جدل في "إسرائيل" بشأن تسليم جثمان الشهيد أبو حميد

إسرائيل تستعد لتنفيذ أخطر السيناريوهات بشل المطارات السورية

صحيفة امريكية تكشف عن استراتيجية "ادارة بايدن" للتعامل مع حكومة نتنياهو

الأخبار الرئيسية

photo_2022-12-21_14-58-23

قوات خاصة إسرائيلية تقتحم عمارة سكنية في نابلس وتعتقل أسيراً محرراً (صور وفيديو)

3446ac97-fjstumnwyamfqhw-1536x1024

ماذا قالت الصحف الإسرائيلية عن إنشاء "وقفية المصطفى"؟

news-031122-israel.usa

باحث إسرائيلي: عدم مراعاة حكومة نتنياهو مصالح ومواقف واشنطن سيعود عليها كيداً مرتداً خطيراً

قناة عبرية تكشف : مخطط إسرائيلي لنقل الخان الأحمر من موقعه الحالي

العمادي يعلن عن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم