  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يقتلع مئات الأشجار ويجرف أراضي زراعية غرب بيت لحم

الأربعاء 21 ديسمبر 2022 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مئات الأشجار، وجرفت أراضي زراعية في قرية واد فوكين، غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي واد فوكين إبراهيم الحروب، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت منطقة الخلة شمال القرية واقتلعت مئات الأشجار من اللوزيات والزيتون وهدمت سلاسل حجرية، وبركة زراعية لتجميع مياه الأمطار، وجرفت أراضي زراعية تبلغ مساحتها 28 دونما، تعود لورثة جمعة عساف.

وأشار إلى أن القرية تتعرض كل فترة لتجريف أراضيها وتعاني من اعتداءات المستوطنين، الذين يتلفون المعدات الزراعية والبيوت البلاستيكية، ما يلحق أضرارا مادية كبيرة بالمواطنين، خاصة أنهم يعتمدون على الزراعة كمصدر دخل رئيسي لهم.

#الاحتلال #قرية واد فوكين

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: "هدوء مخادع".. الأوضاع بالشرق الأوسط قد تنفجر في أي لحظة

تفاصيل جديدة حول استيلاء قراصنة إيرانيون على كاميرات تابعة لجهاز أمني إسرائيلي

خمس توقعات مقلقة للعرافة العمياء بابا فانغا في عام 2023

"الكنيست" يصادق على "قانون بن غفير" بالقراءة الأولى

إسرائيل تستعد لتنفيذ أخطر السيناريوهات بشل المطارات السورية

أسعار صرف العملات

مقتل شاب وإبنه الرضيع بإطلاق نار في الناصرة

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية تكشف : مخطط إسرائيلي لنقل الخان الأحمر من موقعه الحالي

العمادي يعلن عن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة

2022-12-21_07-01-14_580849

إسرائيل تستعد لتنفيذ أخطر السيناريوهات بشل المطارات السورية

غانتس يقرر عدم تسليم جثمان الشهيد الاسير ناصر ابو حميد

صحيفة امريكية تكشف عن استراتيجية "ادارة بايدن" للتعامل مع حكومة نتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم