بدعم من بنك فلسطين... إنترسكت وتكنوبارك تنظمان عصفاً فكرياً للشركات الناشئة

رام الله/ سما/

قدم بنك فلسطين دعمه لفعالية العصف الفكري (EcoSeed Ideathon) والتي نظمتها الحديقة التكنولوجية الفلسطينية الهندية تكنوبارك بالشراكة مع حاضنة إنترسكت لريادة الأعمال- الذراع الريادي لمجموعة بنك فلسطين، وبالشراكة مع معهد الأبحاث التطبيقية-القدس (أريج) ومسار فلسطين التراثي وجامعة غزة. واستهدفت الفعالية التي تم تنظيمها الشركات الناشئة المبتكرة في أربعة مجالات اقتصادية بيئية تمثلت في السياحة البيئية، والاقتصاد الدائري، والتكنولوجيا الزراعية والطاقة النظيفة.

وشارك في الفعالية حوالي 80 شابةً وشاباً من أصحاب الأفكار الخلاقة والشركات الناشئة من مختلف محافظات الوطن، حيث جرى تنظيمها بالتوازي في كل من الحديقة التكنولوجية الفلسطينية في بيرزيت وجامعة غزة. وهدفت فعالية "إيكوسيد" إلى تبادل وبلورة أفكار وحلول تقنية صديقة للبيئة تسهم في تحقيق الاقتصاد المستدام وتعزيز المرونة الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين.

وجرى في ختام الفعالية عرض الأفكار التي صممها المشاركون، وذلك بعد التحقق من ملاءمتها وقابلية تطبيقها. كما قام المدربون والمرشدون خلال الجلسات برفد الشباب والشابات المشاركين بالمعرفة والأدوات اللازمة لتطوير أفكارهم في المجالات الأربعة التي استهدفتها فعالية العصف الفكري.

وحول دعم بنك فلسطين لفعالية "إيكو سيد"، أكد السيد محمود الشوا مدير عام بنك فلسطين، أن رعاية البنك لهذه الفعالية يأتي في إطار التزامه المتواصل بدعم الريادة والابتكار في فلسطين، كما ينبثق الاهتمام بهذه الفعالية بوجه خاص، من التزام البنك الاستراتيجي بدعم وتحفيز الابتكار في البيئة والزراعة والاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة، وهو ما ينسجم مع الاستراتيجية الثنائية للبنك والمتمثلة في دعم الريادة والاستدامة، والالتزام بمعايير (ESG) التي تشمل المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة الرشيدة.

وأردف الشوا أن البنك يحرص على مساندة الفعاليات والمؤسسات الداعمة والحاضنة لريادة الأعمال سعياً إلى تحفيز الشباب على انتهاج الريادة التكنولوجية لمعالجة العديد من التحديات من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وقال مضيفاً "نسعى في بنك فلسطين إلى توفير وتهيئة بيئة محفزة للرياديين حتى يتمكنوا من صياغة أفكار وتصميم ابتكارات تفتح آفاقاً اقتصادية أوسع بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب، والنهوض بالاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية".

من جهته، صرح راتب الرابي مدير عام حاضنة إنترسكت، أن الحاضنة حرصت على العمل بالشراكة مع الحديقة التكنولوجية تكنوبارك، من أجل تشجيع الرياديات والرياديين على الاتجاه إلى قضايا ومواضيع ذات أولوية تمس مصلحة المجتمع والاقتصاد الفلسطيني، لا سيما تعزيز مفهوم الريادة في مشاريع اقتصادية بيئية تسهم في رسم مستقبل أكثر ازدهاراً في فلسطين. مبيناً أن الحاضنة تسعى منذ تأسيسها إلى توفير متطلبات احتضان الشباب الريادي والمساهمة في تمكينهم من دخول عالم ريادة الأعمال من خلال عقد الورشات واللقاءات التدريبية التي تؤهلهم لصياغة الأفكار، وتأسيس شركاتهم وخلق فرص العمل واستقطاب التمويل من أجل التوسع في الأسواق المحلية والخارجية.

من جانبه، أكد المهندس علاء علاء الدين نائب رئيس مجلس إدارة الحديقة التكنولوجية الفلسطينية الهندية تكنوبارك، أن فعالية العصف الفكري "إيكوسيد" هدفت إلى بلورة أفكار وحلول تقنية صديقة للبيئة وقابلة للتنفيذ بحيث تساهم في تحقيق اقتصاد مستدام قادر على توفير فرص محفزة للشباب لمزيد من ابتكار الحلول التقنية والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات البيئية والاقتصادية. مشيراً إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن خطط الحديقة الخاصة بدعم منظومة الريادة في فلسطين.

يُذكر أن منظمي فعالية "إيكو سيد" عملوا مع الشباب المشاركين على مناقشة أفكارهم ومساعدتهم على تصويب نماذج الأعمال لهذه الأفكار لضمان قابلية تطبيقها، مما سيمكنهم من الانخراط في لقاءات تدريبية تؤهلهم للحصول على الدعم وفرص لعرض الحلول المقترحة على المؤسسات التمويلية.