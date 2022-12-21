  1. الرئيسية
  2. الصحة

طبيبة روسية توضح كيف يمكن تجنب التهاب البنكرياس

الأربعاء 21 ديسمبر 2022 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طبيبة روسية توضح كيف يمكن تجنب التهاب البنكرياس



وكالات / سما /

أعلنت الدكتورة ألينا بوتاشيفا، خبيرة التغذية الروسية، أن الأطعمة الدهنية والمشروبات الكحولية والتدخين تؤثر سلبا في البنكرياس، وأوضحت كيف يمكن تجنب تأثيرها.

تشير الخبيرة، إلى أنه لا يمكن تحضير البنكرياس لتناول وجبة دسمة. لذلك إذا كان الشخص يعاني من ألم في أسفل الظهر بعد تناول الكحول، عليه إجراء فحص للبنكرياس.

وتقول: "الاحتفال برأس السنة، يجمع بين الأطعمة الدسمة والمشروبات الكحولية. وكما هو معروف، يعتبر الكحول عدوا للبنكرياس، لأن تأثيره أكبر من تأثير الأطعمة الدهنية"

وتضيف، لذلك يجب عدم الصوم، لأنه لا يمكن تحضير البنكرياس بالصوم قبل تناول الأطعمة الدسمة. كما أن هذه الطريقة قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة.

وتقول: "ببساطة، عندما يتضور الإنسان جوعا وينتظر الطعام، فإنه سيتناول كمية أكبر من المعتاد".

وتضيف: "الأعراض التي تظهر بعد تناول الأطعمة الدهنية والكحول والمشروبات الغازية، لا تشير دائما إلى التهاب البنكرياس. لأن الألم يكون مستمرا في حالة التهاب البنكرياس".

وتنصح الخبيرة، باستبدال المايونيز بزيت جوز الهند في السلطات وتناول المياه المعدنية بدلا من المياه الغازية.
وتضيف: "يمكن ان يسبب الثوم والبصل الانتفاخ".

وتقول: "لا يمكن الاستغناء عن التوابل والبهارات، ولكن يجب أن تستخدم باعتدال".

#البنكرياس #الظهر #الصحة #الأطعمة #التغذية #الكحول #السكر #التدخين #الأعراض

الأكثر قراءة اليوم

هل تخلت المقاومة عن الشهيد ناصر أبو حميد؟

خمس توقعات مقلقة للعرافة العمياء بابا فانغا في عام 2023

إعلام إسرائيلي: "عرين الأسود عادت"

صحيفة عبرية: "هدوء مخادع".. الأوضاع بالشرق الأوسط قد تنفجر في أي لحظة

تفاصيل جديدة حول استيلاء قراصنة إيرانيون على كاميرات تابعة لجهاز أمني إسرائيلي

جدل في "إسرائيل" بشأن تسليم جثمان الشهيد أبو حميد

إسرائيل تستعد لتنفيذ أخطر السيناريوهات بشل المطارات السورية

الأخبار الرئيسية

3446ac97-fjstumnwyamfqhw-1536x1024

ماذا قالت الصحف الإسرائيلية عن إنشاء "وقفية المصطفى"؟

news-031122-israel.usa

باحث إسرائيلي: عدم مراعاة حكومة نتنياهو مصالح ومواقف واشنطن سيعود عليها كيداً مرتداً خطيراً

قناة عبرية تكشف : مخطط إسرائيلي لنقل الخان الأحمر من موقعه الحالي

العمادي يعلن عن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة

2022-12-21_07-01-14_580849

إسرائيل تستعد لتنفيذ أخطر السيناريوهات بشل المطارات السورية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم