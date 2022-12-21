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اتحاد السلة بغزة يفتتح الموسم الرياضي الجديد بكأس السوبر اليوم

الأربعاء 21 ديسمبر 2022 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد السلة بغزة يفتتح الموسم الرياضي الجديد بكأس السوبر اليوم



غزة / سما /

يفتتح الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة، اليوم الأربعاء، الموسم الرياضي الجديد للمسابقات المحلية، والتي تنطلق بكأس السوبر.

ويلتقي خدمات البريج مع نظيره خدمات رفح على صالة الراحل خلف العجلة في مخيم البريج، في لقاء السوبر.

وأنهى الاتحاد كافة الاستعدادات لإقامة اللقاء، حيث تم توزيع رقاع الدعوة على الشخصيات الرسمية والاعتبارية لحضور اللقاء.

ورفض نادي خدمات المغازي المشاركة في اللقاء، رغم إرسال الاتحاد كتاب للنادي للمشاركة في هذه المباراة الافتتاحية للموسم الجديد.

ومن المتوقع أن تنطلق بطولة الدوري خلال الأسبوع القادم، بعد جدولة مباريات الدوري من قبل لجنة المسابقات المحلية بالاتحاد.

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