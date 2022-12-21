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الشيكل يضعف : اليورو يقترب من 3.7 شيكل وثبات الدولار

الأربعاء 21 ديسمبر 2022 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشيكل يضعف : اليورو يقترب من 3.7 شيكل وثبات الدولار



رام الله / سما /

 يستمر اليورو في الارتفاع وللمرة الأولى هذا العام يلامس 3.70 شيكل. وتم تداول العملة الأوروبية صباح اليوم (الأربعاء) بسعر 3.68 شيكل ، بزيادة قدرها 0.2٪.

فيما يحوم الدولار حول سعر 3.46 شيكل ، دون تغيير عن يوم أمس.

ويتم تعزيز اليورو في العالم عشية عيد الميلاد عندما تكون هناك عروض ترويجية للمبيعات في أوروبا لقضاء العطلة ، حيث لا يوجد تباطؤ وركود ملحوظ مقارنة بالعام الماضي. كما تشير التقديرات إلى أن سعر الفائدة في أوروبا سيرتفع مرة أخرى بمعدل مرتفع في بداية عام 2023 ، بينما في الولايات المتحدة ، سيتم تخفيض الزيادات في أسعار الفائدة قليلاً.

تجدر الإشارة إلى أن سعر اليورو وصل أمس خلال التعاملات إلى مستوى قياسي بلغ 3.69 شيكل ، لكنه انخفض لاحقًا وتم تحديد سعره التمثيلي عند 3.67 شيكل.

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