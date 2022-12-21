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مبابي مرشح للفوز بجائزة جديدة في كأس العالم 2022

الأربعاء 21 ديسمبر 2022 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مبابي مرشح للفوز بجائزة جديدة في كأس العالم 2022



وكالات / سما /

بات النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا، مرشحاً للفوز بجائزة جديدة في كأس العالم 2022 بقطر، والذي ذهب لقبه في نهاية المطاف لمنتخب الأرجنتين، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في البطولة.

ودخل مبابي السباق على الفوز بالجائزة بعد هدفه الذي سجله في مرمى بولندا في دور الستة عشر، ويتنافس نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مع ثمانية لاعبين آخرين للفوز بلقب الهدف الأفضل.

وتعرف قائمة الترشيحات تواجد سالم الدوسري، نجم السعودية، بهدفه في مرمى الأرجنتين، البرازيلي ريتشارلسون بهدفين الأول في شباك كوريا الجنوبية، والثاني في مرمى صربيا، الهولندي كودي جاكبو في مرمى الإكوادور، الأرجنتيني إنزو فيرنانديز في مرمى المكسيك، والكاميروني فينسينت أبو بكر في شباك صربيا.

وعرفت الترشيحات أيضاً تواجد المكسيكي لويس تشافيز بهدفه الرائع من ركلة حرة في مرمى المملكة العربية السعودية، الكوري الجنوبي سونج هو بهدفه في مرمى البرازيل، ونيمار دا سيلفا بهدفه مع السامبا في مرمى كرواتيا.

يذكر أن مبابي حصل على جائزة هداف كأس العالم متفوقاً على ليونيل ميسي، زميله في باريس، لكنه خسر المباراة النهائية بركلات الترجيح على يد التانجو.

 
#مبابي #كأس العالم #مونديال قطر #فرنسا #الارجنتين #فيفا

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