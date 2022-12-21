أنشيلوتي يحسم موقفه من تدريب البرازيل

حصل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، على جائزة جديدة، مساء أمس الثلاثاء، بعدما تسلم جائزة أفضل مدرب في الموسم الماضي بإسبانيا، من صحيفة آس الإسبانية.

وحاز تيبو كورتوا، حارس مرمى الريال، هو الآخر على جائزة أفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني بالموسم الماضي، لكنه لم يتواجد في الحفل السنوي للصحيفة المدريدية بسبب معاناته من الحمى، ليتسلم كارليتو الجائزة بدلاً منه.

وعلق أنشيلوتي على فوزه بالجائزة قائلاً” فخر كبير أن أفوز بهذه الجائزة، من دواعي فخري وسروري أن أدرب ريال مدريد، أحب الأمور الطبيعية، دوري الابطال كان مدهشاً ونحن حققنا اللقب، وسنذهب للفوز باللقب من جديد هذا العام”.

وعن إمكانية تدريب البرازيل، قال” لا، أشعر بالراحة في مدريد، ولكن لا تعرف أبداً متى عليك أن تتوقف، يجب أن أبقى في ريال مدريد بشكل رسمي حتى يونيو 2024، ويمكنني التفكير في نهاية مسيرتي”.

وواصل كارليتو حديثه” ولكن اليوم أحب تواجدي في ريال مدريد، ودوري الابطال هو البطولة الأهم لنا، والكأس أيضاً مهم، لقد فزنا به في 2014، لكنه ليس مثيراً بنفس الدرجة”.

وبخصوص تيبو كورتوا، قال” لقد حظى بموسم مبهر، وجود حارس مثله مع مهاجمين يحرزون الأهداف أمر يسهل المهمة، اليوم لم يحضر لأنه مريض”.