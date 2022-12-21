هالاند عن مبابي: لا أحب مقارنتي بأحد!

علق النجم النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على المقارنة بينه وبين كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على غرار المقارنة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في السنوات الماضية.

وتتجه العديد من الأصوات في الشارع الرياضي الأوروبي والعالمي لاعتبار العقد القادم من الزمان هو عقد هالاند ومبابي، مثلما كانت السنوات الستة عشر الماضية مقتصرة على الصراع الشرس بين البرغوث وصاروخ ماديرا.

وقال هالاند في تصريحات لشبكة فيابلاي النرويجية” منافسة بيني وبين مبابي مثل صراع رونالدو وميسي؟ ربما تكون شيئاً إيجابياً، كريستيانو وليو كان يدفعان بعضهما البعض للأمام، برشلونة ضد ريال مدريد، إنها المنافسة المثالية”.

وأضاف إيرلينج” على الرغم من ذلك، لا أحب مقارنتي بأي أحد”.

وشارك مبابي في بطولة كأس العالم 2022 التي جرت وقائعها في قطر بالآونة الأخيرة، وقدم مستويات مبهرة، فضلاً عن فوزه بلقب هداف المونديال، بجانب تحطيمه العديد من الأرقام القياسية.

وفي الجهة المقابلة، لم ينجح هالاند في مساعدة منتخب بلاده، النرويج، على التأهل من التصفيات والمشاركة في مونديال قطر من الأساس.