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"حماس": قرار الاحتلال رفض تسليم جثمان أبو حميد "سلوك نازي"

الأربعاء 21 ديسمبر 2022 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس": قرار الاحتلال رفض تسليم جثمان أبو حميد "سلوك نازي"



غزة/ سما /

اعتبرت حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، قرار الاحتلال برفض تسليم جثمان الشهيد الأسير ناصر أبو حميد، بأنه يؤكد عجز كل المنظومة الدولية عن اجبار الاحتلال على أبسط الأمور.

وقال حازم قاسم الناطق باسم "حماس"، في تصريح صحفي له، إن "الاحتلال يتصرف بمنطق ارهابي وسلوك نازي واضح، وانحطاط اخلاقي غير مسبوق".

وتابع قاسم: "الاحتلال يضاعف من حجم وفظاعة جريمة اغتيال الأسير ناصر أبو حميد عبر الإهمال الطبي المتعمد، بقرار منع تسليم جثمانه لأهله لوداعه ودفنه".

وواصل: "قرار الاحتلال يعتبر مخالفة لأبسط القوانين والأعراف الدولية وانتهاك لكل معايير حقوق الإنسان".

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