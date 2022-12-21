  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الوطني: رفض تسليم جثمان الشهيد أبو حميد يكشف تغاضي المجتمع الدولي عن جرائم الاحتلال

الأربعاء 21 ديسمبر 2022 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، رفض تسليم جثمان الشهيد القائد الأسير ناصر أبو حميد بـ"الفاشي" ويكشف عجز المجتمع الدولي وضعفه وتغاضيه عن جرائم الاحتلال.

وقال فتوح في بيان صحفي الىيوم الأربعاء، "إن الاحتلال المجرم لم يكتف بارتكاب جريمة اغتيال الأسير أبو حميد، عبر سياسة الاهمال الطبي المتعمد، ولكنه بكل وقاحة يرفض أيضا تسليم جثمانه لأهله لوداعه ومواراته الثرى".

وأضاف "هذا القرار الفاشي لدولة برلمانها يصادق على قوانين تؤهل مجرمين لتولي حقائب وزارية، انتهاك فاضح لأبسط القوانين والاعراف الدولية والانسانية ولكل معايير حقوق الانسان، ما يدلل وبشكل قاطع على عجز المنظومة الدولية وضعفها وتغاضيها عن جرائم الاحتلال، بحق شعبنا".

#المجلس الوطني #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: "هدوء مخادع".. الأوضاع بالشرق الأوسط قد تنفجر في أي لحظة

تفاصيل جديدة حول استيلاء قراصنة إيرانيون على كاميرات تابعة لجهاز أمني إسرائيلي

"الكنيست" يصادق على "قانون بن غفير" بالقراءة الأولى

مقتل شاب وإبنه الرضيع بإطلاق نار في الناصرة

أسعار صرف العملات

خمس توقعات مقلقة للعرافة العمياء بابا فانغا في عام 2023

إسرائيل تستعد لتنفيذ أخطر السيناريوهات بشل المطارات السورية

الأخبار الرئيسية

العمادي يعلن عن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة

2022-12-21_07-01-14_580849

إسرائيل تستعد لتنفيذ أخطر السيناريوهات بشل المطارات السورية

غانتس يقرر عدم تسليم جثمان الشهيد الاسير ناصر ابو حميد

صحيفة امريكية تكشف عن استراتيجية "ادارة بايدن" للتعامل مع حكومة نتنياهو

هل تخلت المقاومة عن الشهيد ناصر أبو حميد؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم