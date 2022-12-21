خمس توقعات مقلقة للعرافة العمياء بابا فانغا في عام 2023

وكالات

مع نهاية عام 2022 واقتراب العام 2023، ينتظر الجميع احتضان العام الجديد بحماس ويريد الكثيرون معرفة المزيد حول مفاجأت عام 2023، وسط كل هذا، تكهنت العرافة العمياء بعض التنبؤات المثيرة للقلق لعام 2023 .

بابا فانغا تتوقع عدة ازمات مقلقة في عام 2023

ولدت بابا فانغا في عام 1911 في ستروميكا، شمال مقدونيا ويعتقد أنها قضت معظم حياتها في منطقة روبية في جبال كوخوه في بلغاريا، وتشمل تنبوءاتها، التي يُزعم أنها دقيقة بنسبة 85 %، تشيرنوبيل كارثة، وفاة الأميرة ديانا، وحل الاتحاد السوفياتي، وأحداث 11 أيلول، على الرغم من أنها توفيت في عام 1994 عن عمر يناهز 84 عاماً، إلا أنّ بابا فانغا لا تزال تترك العديد من التنبؤات للمستقبل، بما في ذلك عام 2023.

1-العاصفة الشمسية

وفقاً لتوقعات بابا فانغا، فإن العاصفة الشمسية ستضرب الأرض في عام 2023 على نطاق لم يسبق له مثيل من قبل. يمكن أن يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي وفشل الاتصالات، ويكون لها آثار مدمرة قوية مثل المليارات من القنابل النووية.

2- وفاة الآلاف من الناس

ادعت بابا فانغا أيضاً أنه في عام 2023، ستقوم "دولة كبيرة" بإجراء أبحاث الأسلحة الحيوية على الناس. ستؤدي نتيجة مثل هذا البحث إلى وفاة الآلاف من الناس.

3- الانفجار النووي

توقعت بابا فانغا أيضاً انفجار محطة للطاقة النووية في عام 2023، ستكون هذه النبوءة مخيفة مع تزايد مخاوف قادة الدول بشأن كارثة نووية في دولة كبرى.

4- تغيير في مدار الأرض

توقعت بابا فانغا أنّ يتغير مسار الأرض الذي تم تفسيره على أنه تغيير في مدار الأرض. قد تحدث الكوارث الطبيعية المكثفة، وقد ترتفع درجات الحرارة إذا أصبحت الأرض أقرب إلى الشمس مما تسبب في تسارع الاحترار العالمي، وعلى الرغم من أن النمط يمكن أن يتغير، إلا أنه يستغرق آلاف السنين حتى يصبح هذا التغيير ملحوظاً. ومع ذلك، إذا حدث تغيير كبير مثل الطريقة التي يبدو أنّ بابا فانغا تنبأت بها، فقد يكون ذلك كارثياً.

5- نمو البشر في المختبرات في عام 2023

مع الاختراقات المستمرة في العلوم، يمكن أن يصبح مفهوم الأطفال في المختبر حقيقة مع بابا فانغا، وسيكون الآباء قادرين على تحديد لون البشرة وخصائص أطفالهم.