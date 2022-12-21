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بيت لحم: وفاة طفل ونقل 4 من أفراد أسرته للمستشفى والشرطة تحقق

الأربعاء 21 ديسمبر 2022 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيت لحم: وفاة طفل ونقل 4 من أفراد أسرته للمستشفى والشرطة تحقق



رام الله / سما /

توفي فجر اليوم الاربعاء، طفل يبلغ من العمر "عامين" وأصيب 4 من أفراد أسرته في مدينة بيت ساحور شرق بيت لحم .

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي بإسم الشرطة أن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت فجر اليوم إشارةً حول وصول طفلٍ متوفياً لمشفى بيت جالا وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة للمشفى وتم إعلام النيابة العامة والتي قررت إحالة الجثمان لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية والوقوف على أسباب الوفاة.

وأكد العقيد ارزيقات أنه تم نقل عدد من أفراد الأسرة للعلاج بمستشفى الكاريتاس ومستشفى الجمعية العربية ومستشفى الحسين الحكومي .

وناشد العقيد ارزيقات الجميع بضرورة توخي الدقة في نشر الأخبار وعدم نشر الأخبار والإشاعات وأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.

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