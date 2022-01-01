  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قوات الاحتلال تقتحم نابلس

الأربعاء 21 ديسمبر 2022 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، أحياء عدة من مدينة نابلس.

وذكرت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حارة الحبلة داخل البلدة القديمة، وداهمت منزل الشهيد هاني عويجان وقامت بتفتيشه، كما اقتحمت حي رأس العين والمنطقة المحيطة بجبل جرزيم.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على طريق صرة ودوار دير شرف غرب نابلس، وأخضع الجنود المركبات المارة للتفتيش ودققوا بالبطاقات الشخصية للمواطنين، ما أدى إلى التسبب بأزمة خانقة هناك.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت، في وقت سابق، بوابة تل جنوب غرب نابلس.

#نابلس #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة حول استيلاء قراصنة إيرانيون على كاميرات تابعة لجهاز أمني إسرائيلي

صحيفة عبرية: "هدوء مخادع".. الأوضاع بالشرق الأوسط قد تنفجر في أي لحظة

"الكنيست" يصادق على "قانون بن غفير" بالقراءة الأولى

مقتل شاب وإبنه الرضيع بإطلاق نار في الناصرة

يدلين: المشروع النوويّ الإيرانيّ وصل لأكثر نقطةٍ متطورّةٍ تاريخيًا

موقع عبري: نتنياهو يعتزم إجراء تغييرات جوهرية في مكتبه قبل ممارسة مهامه

الشاباك يعلن اعتقال 8 من بدو النقب بتهمة سرقة ذخيرة من قاعدة عسكرية

الأخبار الرئيسية

غانتس يقرر عدم تسليم جثمان الشهيد الاسير ناصر ابو حميد

صحيفة امريكية تكشف عن استراتيجية "ادارة بايدن" للتعامل مع حكومة نتنياهو

هل تخلت المقاومة عن الشهيد ناصر أبو حميد؟

152211-1418913542

صحيفة عبرية: "هدوء مخادع".. الأوضاع بالشرق الأوسط قد تنفجر في أي لحظة

جدل في "إسرائيل" بشأن تسليم جثمان الشهيد أبو حميد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم