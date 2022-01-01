قوات الاحتلال تقتحم نابلس

نابلس / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، أحياء عدة من مدينة نابلس.

وذكرت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حارة الحبلة داخل البلدة القديمة، وداهمت منزل الشهيد هاني عويجان وقامت بتفتيشه، كما اقتحمت حي رأس العين والمنطقة المحيطة بجبل جرزيم.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على طريق صرة ودوار دير شرف غرب نابلس، وأخضع الجنود المركبات المارة للتفتيش ودققوا بالبطاقات الشخصية للمواطنين، ما أدى إلى التسبب بأزمة خانقة هناك.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت، في وقت سابق، بوابة تل جنوب غرب نابلس.