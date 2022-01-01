أبرز عناوين الصحف الاسرائيلية

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.
* "يديعوت احرونوت":
- جريمة نكراء في الناصرة: قتل اب وابنه ابن العامين فقط بأطلاق الرصاص عليهما من مسافة الصفر
- رئيس اركان الجيش لم يتخذ اجراء ضد ضباط بعد اقتحام قواعد عسكرية في النقب وسرقة ذخيرة بكميات كبيرة
- حكومة في ظل إقرار قوانين: منتصف الليلة ستنتهي فترة تكليف نتنياهو لتشكيل الحكومة ومن المتوقع ان يعلن تشكيل الحكومة اليوم
- إقرار قانون بن غفير: اخضاع السيطرة الكاملة للشرطة لبن غفير ومعارضة المستشارة القانونية للقانون
- عائلات يهودية تطالب بعدم اجراء جنازة لناصر أبو حميد الذي توفي بالسجن
- حدث تاريخي: الفرقة الموسيقية الرسمية الإسرائيلية تعزف النشيد الوطني الإسرائيلي في أبو ظبي
* "معاريف":
- طفل ابن عامين ضحية لحرب العصابات في الناصرة
- الطفل فارس الهيب كان بحضن والده عندما أطلق الرصاص عليهما من مسافة قصيرة جدا
- الحل لنتنياهو للمعارك داخل الليكود: وزارات بالتناوب ورئاسة الكنيست
- بايدن: الاتفاق النووي مع إيران مات ولن نعلن ذلك رسميا
- سرقة كبيرة من معسكرات الجيش في النقب وتدخل الشاباك واعتقال 8 شبان من بدو النقب
- هذا العام تم احباط 75 محاولة لتهريب المخدرات من الأردن ومصر
* "هآرتس":
- الهجمة لإقرار القوانين: لا أحد يثق بنتنياهو والثمن بيع الدولة بعرض رخيص
- مستعربون ينكلون بالعرب في النقب
- بلدية القدس تطالب بإزالة لوحة لفتاة عارية لأنها تمس بالمتدينين
- 120 من رجال الاعمال لنتنياهو: الحكومة الجديدة تمس بالديمقراطية
- افتتاحية الصحيفة: كفى تنكيلا بالفنان الفلسطيني تامر نفار