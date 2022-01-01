أبرز عناوين الصحف الاسرائيلية

رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.

* "يديعوت احرونوت":

- جريمة نكراء في الناصرة: قتل اب وابنه ابن العامين فقط بأطلاق الرصاص عليهما من مسافة الصفر

- رئيس اركان الجيش لم يتخذ اجراء ضد ضباط بعد اقتحام قواعد عسكرية في النقب وسرقة ذخيرة بكميات كبيرة

- حكومة في ظل إقرار قوانين: منتصف الليلة ستنتهي فترة تكليف نتنياهو لتشكيل الحكومة ومن المتوقع ان يعلن تشكيل الحكومة اليوم

- إقرار قانون بن غفير: اخضاع السيطرة الكاملة للشرطة لبن غفير ومعارضة المستشارة القانونية للقانون

- عائلات يهودية تطالب بعدم اجراء جنازة لناصر أبو حميد الذي توفي بالسجن

- حدث تاريخي: الفرقة الموسيقية الرسمية الإسرائيلية تعزف النشيد الوطني الإسرائيلي في أبو ظبي

* "معاريف":

- طفل ابن عامين ضحية لحرب العصابات في الناصرة

- الطفل فارس الهيب كان بحضن والده عندما أطلق الرصاص عليهما من مسافة قصيرة جدا

- الحل لنتنياهو للمعارك داخل الليكود: وزارات بالتناوب ورئاسة الكنيست

- بايدن: الاتفاق النووي مع إيران مات ولن نعلن ذلك رسميا

- سرقة كبيرة من معسكرات الجيش في النقب وتدخل الشاباك واعتقال 8 شبان من بدو النقب

- هذا العام تم احباط 75 محاولة لتهريب المخدرات من الأردن ومصر

* "هآرتس":

- الهجمة لإقرار القوانين: لا أحد يثق بنتنياهو والثمن بيع الدولة بعرض رخيص

- مستعربون ينكلون بالعرب في النقب

- بلدية القدس تطالب بإزالة لوحة لفتاة عارية لأنها تمس بالمتدينين

- 120 من رجال الاعمال لنتنياهو: الحكومة الجديدة تمس بالديمقراطية

- افتتاحية الصحيفة: كفى تنكيلا بالفنان الفلسطيني تامر نفار