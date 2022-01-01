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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأربعاء 21 ديسمبر 2022 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأربعاء، استشهاد الأسير ناصر أبو حميد، بسبب الإهمال الطبي، ووقوع عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات تندد بالجريمة، وإضراب شامل في الضفة وغزة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- الشهيد ناصر أبو حميد.. الرسالة وصلت

- الرئيس: اغتيال ناصر أبو حميد جريمة حرب مكتملة الأركان

- الرئيس ينعى الشهيد الأسير البطل القائد ناصر أبو حميد ويهاتف والدته معزيا

- الرئيس يقرر إنشاء نصب تذكاري وطني للنكبة

- الشهيد ناصر أبو حميد.. شقيق شهيد وأربعة أسرى مؤبدات

- سنديانة فلسطين وخنساؤها: لا عزاء قبل أن يدفن بين أهله

- أبو الغيط: ما يشهده حل الدولتين من تراجع وانعطاف يميني حاد في إسرائيل ينذر بأسوأ العواقب

- أم ناصر أبو حميد: لا تبكوه بل اذرفوا دما على أمة عجزت عن تحقيق حلم "حرية الموت"

- ممثل الصين بالأمم المتحدة يدعو للدفع قدما بحل الدولتين

"الأيام":

- استشهاد الأسير ناصر أبو حميد، مسيرات حاشدة تندد بالجريمة، إضراب شامل

- الرئيس: اغتيال ناصر أبو حميد جريمة حرب مكتملة الأركان

- حالة من التوتر في مختلف سجون الاحتلال

- الشيخ: جهود تبذل من أجل تحرير جثمان الشهيد أبو حميد

- عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال تظاهرات تندد بجريمة اغتيال الأسير أبو حميد

- قصف إسرائيلي على محيط دمشق وإصابة عسكريين

- الكنيست يقرّ بقراءة أولى مشروع قانون "بن غفير" المثير للجدل

"القدس":

- استشهاد الأسير ناصر أبو حميد بسبب الإهمال الطبي

- مسيرات وإضراب شامل في الضفة والقطاع

- "أبو مازن" في اجتماع للقيادة: سنقوم بحملة دولية واسعة لوضع الجميع أمام مسؤولياته

- إسرائيل تعد لمصادرة نصف أراضي قرية المقيبلة شمال جنين

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