اليوم : نتنياهو سيبلغ هرتسوغ بتمكنه من تشكيل الحكومة الجديدة

القدس المحتلة / سما /

من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، بنيامين نتنياهو، قبيل حلول منتصف الليل، أنه تمكن من تشكيل حكومته السادسة.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن نتنياهو سيبلغ الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ بذلك، ومن ثم سيكون أمامه أسبوع من أجل انتهاء كامل الترتيبات التي ستفضي لأداء اليمين الدستوري.

ولن يمنح نتنياهو بعد ذلك أي فترة تمديد أخرى من أجل مفاوضات تشكيل الحكومة.

وكان أعضاء الائتلاف الحكومي الناشئ قد تلقوا رسالة مفادها بالتجهز لأداء مراسم اليمين الأربعاء المقبل.