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قتيل وإصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار برهط

الأربعاء 21 ديسمبر 2022 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قتيل وإصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار برهط



القدس المحتلة / سما /

قتل الشاب أمير سامي الزيادنة (25 عاما) وأصيب شاب آخر بجروح وصفت بالخطيرة، وذلك جراء جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة رهط في النقب فجر اليوم الأربعاء.

وفي ساعات الفجر الأولى، أصيب شابان من رهط بجروح وصفت حالة أحدهما بالخطيرة جدا والثاني بالخطيرة وذلك في جريمة إطلاق نار بالمدينة.

أمير الزيادنة

ونقل مصابان إلى عيادة محلية في رهط، حيث قدمت العلاجات الأولية ونقلا على وجه السرعة وهما بحالة خطيرة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج، حيث أقر الطاقم الطبي وفاة أحدهما تأثرا بإصابته الخطيرة جدا.

وتلقت الشرطة بلاغا عن نقل إصابتين في جريمة إطلاق نار إلى عيادة محلية في المدينة، وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات جريمة إطلاق النار، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

وتنضاف هذه الجريمة، إلى سلسلة لا متناهية من أحداث العنف وجرائم القتل المتفشية في البلدات العربية، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها في لجم الجريمة وملاحقة عصابات الإجرام وتقديم الجناة إلى القضاء.

وأمس الثلاثاء، قتل الشاب فراس الهيب من الناصرة، وابنه الرضيع فارس الذي يبلغ من العمر عامين في جريمة إطلاق نار، ارتكبت أمام منزله في المدينة.

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