الطقس: امطار على مختلف المناطق وانخفاض على درجات الحرارة

رام الله / سما /

قالت الارصاد الجوية ان البلاد تتأثر بامتداد لمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبيا رطبة لذا يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نسبيا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويتوقع بمشيئة الله سقوط زخات متفرقة من الامطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ،وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نسبيا الى بارد ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة و تكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نسبيا الى بارد ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة و تكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .



السبت: يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نسبيا الى بارد ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون فرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .