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نشرة خاصة بإرشادات ونصائح للتعامل مع الانفلونزا الموسمية

الأربعاء 21 ديسمبر 2022 12:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نشرة خاصة بإرشادات ونصائح للتعامل مع الانفلونزا الموسمية



غزة/سما/

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، .نشرة خاصة بارشادات ونصائح للتعامل مع الانفلونزا الموسمية.

وبحسب وزارة الصحة فإن فترة المرض تتراوح من 5-10 ايام ، وتختفي الاعراض تلقائيا دون تدخل، مشيرة إلى أن الانفلونزا قد تحدث مضاعفات لدى كبار السن وضعاف المناعة. 

وعليه تنصح الوزارة بما يلي /

1. تناول خافض الحرارة في حال ارتفاع درجة الحرارة او الام العضلات . 

2. الاكثار من شرب السوائل الدافئة.

3. تناول الحمضيات لاحتوائها على فيتامين (سي) المعزز المناعة. 

4. المحافظة على النظافة الشخصية ونظافة الايدي. 

5. تغطية الانف والفم عند العطس او السعال. 

6. تجنب الاختلاط بالاخرين لمنع نقل العدوى.

9. مراجعة المستشفى في حال الشعور بضيق التنفس او القيء والاسهال المستمر.

ويشهد قطاع غزة انتشار كبير للانفلونزا بين المواطنين، الأمر الذي زاد من معدلات زيارة المستشفيات.



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#الصحة بغزة

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