إعلام إسرائيلي: "عرين الأسود عادت"

القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل اعلام إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، انه بعد هدوء واختفاء لأسابيع عادت مجموعة "عرين الأسود" مع تغيير جذري في هجماتها.

وبحسب قناة كان العبرية فان المجموعة تطلق النار من داخل نابلس تجاه أهداف اسرائيلية وليس من عنند المفترقات كما كان يجري سابقًا.

من جانبها ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مجموعة '"عرين الأسود" عادت ، 3 عمليات إطلاق نار في محيط نابلس خلال 3 ساعات.

وأشارت الى أضرار طفيفة لحقت في مبنى لقيادة الجيش في "شومرون"

وأعلنت مجموعة "عرين الأسود" اليوم الثلاثاء، تبنيها 5 عمليات إطلاق نار ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وكتبت "عرين الأسود"، في بيان: "بينما أم ناصر أبو حميد تبكي على ابنها مطارداً، جريحاً، أسيراً ثم شهيداً، استهدفت مجموعات عرين الأسود مغتصبة براخا بعبوة ناسفة محلية الصنع وصليات مباركة من الرصاص الساعة الرابعة و40 دقيقة".

وتابعت: "فيا لواء الجولاني انتشر بالجبال والسهول واكمن لنا إن استطعت، أعين العرين لن تنام وهناك أمهات يبكين على فلذات أكبادهن وسنرى من سيحاصر من".



وأعلنت مجموعات "عرين الأسود"، مساء اليوم، عن استهداف تجمع للمستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز عورتا و معسكر حوارة.

وقالت المجموعة، في بيانٍ مقتضب: "أطلقنا الوابل المبارك من الرصاص تجاه قِطعان الخرفان "المستوطنين" من رافقهم من جنود للاحتلال الساعة 18:21 على حاجز عورتا و معسكر حوارة".

وأضافت: "وبفضل الله أوقعنا الإصابات في صفوفهم".

وكانت "عرين الأسود" قد أصدرت بياناً آخر في وقت سابق اليوم، أعلنت فيه "تنفيذ ثلاث عمليات إطلاق نار، فجر اليوم، تجاه حاجز حوارة الاحتلالي المقام جنوب نابلس وحاجز بيت فوريك المقام شرق نابلس، وتم استهداف تجمعات الجنود على النقطة العسكرية الاحتلالية المقامة على جبل جرزيم في مدينة نابلس، وانسحب جُند العرين بسلام".