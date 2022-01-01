  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصرع عامل إثر سقوطه من علو بالخليل

الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع عامل إثر سقوطه من علو بالخليل



الخليل/سما/

لقي الشاب صهيب هشام أحمد امريش (25 عاما) من مدينة الخليل مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه من علو أثناء عمله في قرية الشيوخ، قضاء الخليل.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات حادث العمل وجرى إبلاغ الجهات المعنية، وفقا للمقتضى.

وساد الحزن وسط أقارب وأتراب الفقيد فور انتشار النبأ، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل العائلة لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت في الأعوام الأخير، إذ لقي وأصيب وتوفي المئات من العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع وغزة خلال حوادث العمل، وغالبتها في إسرائيل.

#صهيب هشام أحمد امريش

الأكثر قراءة اليوم

"وثيقة سرية": الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز الوجود الفلسطيني في المناطق (ج).. سموتريتش يعلق

استشهاد الاسير القائد ناصر ابو حميد

تفاصيل جديدة حول استيلاء قراصنة إيرانيون على كاميرات تابعة لجهاز أمني إسرائيلي

"الكنيست" يصادق على "قانون بن غفير" بالقراءة الأولى

"إيلون ماسك" يستقيل من رئاسة مجلس إدارة تويتر

يدلين: المشروع النوويّ الإيرانيّ وصل لأكثر نقطةٍ متطورّةٍ تاريخيًا

الشيخ: جهود اقليمية تبذل من أجل تحرير جثمان الشهيد أبو حميد

الأخبار الرئيسية

جدل في "إسرائيل" بشأن تسليم جثمان الشهيد أبو حميد

إعلام إسرائيلي: "عرين الأسود عادت"

الرئيس عباس: اغتيال ناصر أبو حميد جريمة حرب مكتملة الأركان

الاحتلال ينقل جثمان الشهيد ناصر أبو حميد إلى معهد "أبو كبير"

f0_FEjtzirTZyvso

تفاصيل جديدة حول استيلاء قراصنة إيرانيون على كاميرات تابعة لجهاز أمني إسرائيلي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم