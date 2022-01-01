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إصابة شرطية إسرائيلية بعملية دهس في النقب

الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة شرطية إسرائيلية بعملية دهس في النقب



النقب/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بإصابة شرطية إسرائيلية بجروح متوسطة إثر عملية دهس في النقب جنوبي البلاد.


وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن سيارة مجهولة قامت بدهس شرطية إسرائيلية، وفر السائق هاربا في منطقة النقب جنوبي البلاد.

وأوضحت الإذاعة أن قوات الشرطة الإسرائيلية لاحظت خلال نشاطها العادي في مستوطنة كرميت، وجود سيارة أثارت انتباهها، ومع تتبعها ومراقبتها، بدأ سائقها في التحرك بسرعة ليدهس شرطية، وفر هاربا.


وأوضحت الإذاعة العبرية أن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية بدأت في عمليات البحث عن السيارة الهاربة، في وقت تم تقديم الإسعافات الأولية للشرطة المصابة.

#النقب

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