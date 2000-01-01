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مواطنان ينتزعان قرارا بوقف الاستيلاء على أرضهما جنوب بيت لحم

الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواطنان ينتزعان قرارا بوقف الاستيلاء على أرضهما جنوب بيت لحم



بيت لحم/سما/

انتزع مواطنان قرارا من محكمة الاحتلال الإسرائيلي، بوقف الاستيلاء على أرضهما، في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن المحامي غياث ناصر تابع قرار الإخطارين اللذين تم تسليمهما للمواطنين محمود يعقوب دعدوع، وياسين محمد عوض الله دعدوع، ويقضيان بتسجيل 64 دونما لصالح شركة "تصوريم 2000" الإسرائيلية، في موقع الزيتونة بمنطقة خلة الفحم، جنوب البلدة.

يشار إلى أن ثلاثة مواطنين انتزعوا أمس قرارا من محكمة الاحتلال بوقف الاستيلاء على أرضهم في بلدة نحالين، غرب بيت لحم.

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#بيت لحم

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