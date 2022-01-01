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ممثل الصين بالأمم المتحدة يدعو للدفع قدما بحل الدولتين

الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
ممثل الصين بالأمم المتحدة يدعو للدفع قدما بحل الدولتين



الامم المتحدة ,

دعا ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون المجتمع الدولي إلى العمل على دفع حل الدولتين إلى الأمام.

وقال ممثل الصين إن القضية الفلسطينية ظلت على جدول أعمال الأمم المتحدة لأكثر من سبعة عقود، مضيفا أن كل يوم يتقاعس فيه المجتمع الدولي عن العمل هو إضرار بالسلام وخيانة للعدالة وفشل للجيل المقبل.

ودعا "جميع الأطراف إلى تحكيم ضمائرهم لدعم العدالة والوفاء بالتزاماتهم عبر الأفعال"، وقال: "نأمل أن تتخذ الأمم المتحدة ومجلس الأمن خطوات جوهرية لدفع حل الدولتين قدما، ودعم الشعب الفلسطيني في استعادة وممارسة حقوقه الثابتة، حتى تتعايش فلسطين وإسرائيل بسلام، ويمكن للشعبين العربي واليهودي أن يعيشا في تناغم، ويمكن تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط".

وقال إن الصين تؤيد التطبيق الكامل لحل الدولتين، مشيرا إلى أنه من غير الممكن إطالة الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني إلى ما لا نهاية، وأن حقوقه الوطنية المشروعة لا تقبل المقايضة، ولا يمكن رفض مطلبه بإقامة دولة مستقلة".

وأكد أنه "يتعين على المجتمع الدولي أن يظل ملتزما بترجمة حل الدولتين من توافق في الرأي إلى إجراء ملموس، ومن رؤية إلى واقع، وأن يعمل معا في هذا الصدد".

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