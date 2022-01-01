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إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل



الخليل/سما/

 أصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي وبالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل، ومخيم العروب، وبلدة بيت أمر، وسط دعوات لمسيرات استنكارا لجريمة الاحتلال بحق الأسير الشهيد ناصر أبو حميد.

وقالت مصادر أمنية، إن المواجهات متواصلة في مخيم العروب شمال الخليل، وأن قوات الاحتلال التي عززت من تواجدها على مدخل المخيم أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى لإصابة ثلاثة منهم بالأرجل، كما أصيب آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

كما اندلعت مواجهات على مدخل بلدة بيت أمر مع قوات الاحتلال التي اعتلت أسطح عدد من المحال التجارية ومنازل المواطنين، وأطلقت قنابل الغاز صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق والإغماء.

وفي السياق ذاته، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

ودعت القوى الوطنية إلى المشاركة في المسيرات التي ستنطلق مساء اليوم في مخيم العروب، وبلدة بيت أمر، وغيرها من البلدات، استنكارا لجرائم الاحتلال بحق الأسرى، وللمطالبة بالإفراج عن جثمان الشهيد ناصر أبو حميد الذي ارتقى شهيدا نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها حكومة الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى المرضى، وعن باقي الشهداء المحتجزة جثامينهم.

#اصابات #الخليل

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