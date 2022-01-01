  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

البرلمان العربي يعزي الرئيس والشعب الفلسطيني باستشهاد الأسير ناصر أبو حميد

الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرلمان العربي يعزي الرئيس والشعب الفلسطيني باستشهاد الأسير ناصر أبو حميد



القاهرة/سما/

أعرب البرلمان العربي عن خالص التعازي والمواساة لرئيس دولة فلسطين محمود عباس، وللشعب الفلسطيني، ولعائلة الشهيد الأسير ناصر أبو حميد، داعيا الله عز وجل أن يلهم والدته وأسرته الصبر والسلوان.

وطالب البرلمان، في بيان له، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بالضغط على القوة القائمة بالاحتلال للإفراج الفوري عن جثمان الشهيد أبو حميد، حتى يتسنى لأسرته مواراته الثرى.

كما جدد دعوته للمؤسسات الدولية والحقوقية إلى الإسراع بالتدخل من أجل الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأسيرات والأطفال من سجون الاحتلال، مؤكدا مواصلة جهوده في الدفاع عن قضايا وحقوق الأسرى الفلسطينيين والعمل على تدويل قضيتهم، والدعم الكامل للنضال العادل للشعب الفلسطيني وتعزيز صموده لاستعادة أرضه وحقوقه المشروعة في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ـــــــــــــــــ

#البرلمان العربي

الأكثر قراءة اليوم

"وثيقة سرية": الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز الوجود الفلسطيني في المناطق (ج).. سموتريتش يعلق

صواريخ أفانغارد الروسية.. سلاح بوتين الذي لا يقهر

استشهاد الاسير القائد ناصر ابو حميد

تفاصيل جديدة حول استيلاء قراصنة إيرانيون على كاميرات تابعة لجهاز أمني إسرائيلي

"الكنيست" يصادق على "قانون بن غفير" بالقراءة الأولى

موقع أمريكي: ليست مزحة.. البنتاغون يريد تسمية سفينة حربية "يو إس إس الفلوجة"

"إيلون ماسك" يستقيل من رئاسة مجلس إدارة تويتر

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس: اغتيال ناصر أبو حميد جريمة حرب مكتملة الأركان

الاحتلال ينقل جثمان الشهيد ناصر أبو حميد إلى معهد "أبو كبير"

f0_FEjtzirTZyvso

تفاصيل جديدة حول استيلاء قراصنة إيرانيون على كاميرات تابعة لجهاز أمني إسرائيلي

موقع عبري: طفرة في البناء غير القانوني للبؤر الاستيطانية قبل تسلم حكومة نتنياهو السلطة

"عرين الأسود" تتبنى 3 عمليات إطلاق نار واستهداف مستوطنة بعبوة ناسفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم