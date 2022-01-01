البرلمان العربي يعزي الرئيس والشعب الفلسطيني باستشهاد الأسير ناصر أبو حميد

القاهرة/سما/

أعرب البرلمان العربي عن خالص التعازي والمواساة لرئيس دولة فلسطين محمود عباس، وللشعب الفلسطيني، ولعائلة الشهيد الأسير ناصر أبو حميد، داعيا الله عز وجل أن يلهم والدته وأسرته الصبر والسلوان.

وطالب البرلمان، في بيان له، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بالضغط على القوة القائمة بالاحتلال للإفراج الفوري عن جثمان الشهيد أبو حميد، حتى يتسنى لأسرته مواراته الثرى.

كما جدد دعوته للمؤسسات الدولية والحقوقية إلى الإسراع بالتدخل من أجل الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأسيرات والأطفال من سجون الاحتلال، مؤكدا مواصلة جهوده في الدفاع عن قضايا وحقوق الأسرى الفلسطينيين والعمل على تدويل قضيتهم، والدعم الكامل للنضال العادل للشعب الفلسطيني وتعزيز صموده لاستعادة أرضه وحقوقه المشروعة في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

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