الاحتلال يهدم غرفة زراعية وحظيرة أغنام ويستولي على خيمة جنوب الخليل

الخليل/سما/

هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غرفة زراعية في تل ماعين، وحظيرة أغنام في قرية التوانة، واستولت على خيمة في خلة الضبع ببلدة يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بآلياتها الثقيلة تل ماعين ببلدة الكرمل، وهدمت غرفة زراعية تعود ملكيتها للمواطن عايد علي حمامدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية التوانة وهدمت حظيرة أغنام تعود ملكيتها للمواطن ناصر العدرة.

كما داهمت خلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل، واستولت على خيمة الإسناد التي نصبها نشطاء ضد الاستيطان، ونقلتها الى جهة غير معلومة، واعتدت بالضرب على المواطن عامر دبابسة ما تسبب بإصابته برضوض.